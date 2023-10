Krzysztof Stanowski reaguje na zatrzymanie Stuu: "Skoro wciąż przebywał w Anglii, to mamy do czynienia z DEBILEM"

Dramat 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Afera głównie internetowa w środowisku youtuberów. Konopskyy i Wardęga ZARABIAJĄ DUŻO KASY na tej aferze, a ostatecznie i tak nikt nie pójdzie do więzienia. Ta afera co najbardziej szkodliwe wywołuje ogromny hejt i nienawiść wobec osób, które RÓWNIEŻ nie robiły nic złego. To tak samo jakbyście miały bliską przyjaciółkę, a ona by robiła coś bardzo złego (ukrywając to przed wami), a potem gdy sprawa wyszła na jaw, to nienawiść ludzi by przeszła również NA WAS, bo przecież skoro byłyście jej bliską przyjaciółką, to jak mogliście nie wiedzieć o złych rzeczach, które robiła. Dokładnie tak samo jest teraz z osobami z TeamX które w WIĘKSZOŚCI nie robiły nic złego czy nielegalnego.