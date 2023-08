Krzysztof Stanowski ujawnia, czym "PODPADŁA" mu Natalia Janoszek. "Nie uważam, żebym miał za co PRZEPRASZAĆ"

Tomasz Lis wypytuje Krzysztofa Stanowskiego o aferę z Natalią Janoszek

Teraz wiele osób próbuje z tego filmu zrobić coś głębszego, niż to w istocie miało być. Wiele osób uważa, że to jest jakaś wiwisekcja środowiska dziennikarskiego, a to jest prawda o nas wszystkich. Czego my chcemy jako odbiorcy mediów, jakim życiem żyjemy - często zmyślonym.