Krzysztof Stanowski zdradza szczegóły na temat filmu o Caroline Depienski i zapowiada: "BARDZIEJ INTERESUJĄCE niż Indie"

"Dolarsowa królowa" niespodziewanie weszła do świata show biznesu i natychmiast go podbiła. Kobieta żyje w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała jako modelka. Swoją popularność zyskała dzięki kontrowersyjnym wypowiedziom i głośnemu mówieniu o swoim luksusowym życiu. Caroline udało się również pokłócić z kilkoma celebrytkami z rodzimego światka gwiazdeczek. Weszła w konflikt m. in. Anetą Glam czy Agatą i Piotrem Rubik. Tym razem to właśnie 23-letnia gwiazda będzie główną bohaterką nowego materiału Stanowskiego.