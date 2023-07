Krzysztof Stanowski ZLECIŁ ANALIZĘ Instagrama Natalii Janoszek. "Wnioski nie są dla niej przyjemne"

No co? 31 min. temu zgłoś do moderacji 32 13 Odpowiedz

A swoja droga, co z tym facetem jest nie tak. Broni najwieksze zakaly celebrycie a ma obsesje na pkt laski, ktora nikomu nie szkodzi, tylko wymysla kariere. No i co z tego, ja nadal nic do niej nie mam. Nikomu nic zlego nie zrobila. Tak bardzo wybielal rzezniczaka, ktory przy niej jest szczytem patologii. I to jest ok w jego ocenie. I oniej trzeba bylo zrobic film na 3h. Stanowski pokazuje, jak wredny ma charakter, jaki jest msciwy i zawziety. Co mu to biedna dziewczyna zrobila?