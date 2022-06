Krzysztof z "Rolnik szuka żony" NIE ŻYJE! "Będziemy tęsknić"

Ada 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 10 Odpowiedz

To był wspaniały człowiek, to była prawdziwa miłość do Bogusia i wzajemnie. Nigdy wcześniej żadna para nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Ich miłość i szczerość było widać i czuć nawet przez ekran TV. Dobrze że chociaż ostatnie 6 miesięcy życia przeżył z ukochaną jako mąż. Dobrze, że się pospieszyli. Bo niewiele czasu im było pisane. On to zrobił w chorobie więc to nie jest grzech i pójdzie do nieba. Jestem tego pewna, że tam będzie czekał na swoją Bogusie