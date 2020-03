Krzysztof Zalewski pokazał synka i narzeczoną podczas występu na żywo. "A kuku!" (FOTO)

W obliczu pandemii koronawirusa wszyscy zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia wielu zmian w swoim życiu . Najbardziej dokuczliwą jest chyba obowiązek izolowania się od społeczeństwa i unikania bezpośrednich kontaktów z rodziną czy przyjaciółmi . Sprawia to, że wiele osób odczuwa większy smutek i bezradność.

We wrześniu ubiegłego roku Krzysztof zdobył się jednak na romantyczny gest, gdy podczas odbierania nagrody dla Mężczyzny Roku wyjawił, że poprosił ukochaną o rękę.

Od tego czasu Zalewski nieco śmielej łączy wątki zawodowe z prywatnymi, co potwierdził poniedziałkowy koncert. Muzyk zagrał swoje największe przeboje, a w przerwach między utworami zwracał się do fanów. W pewnym momencie jego występ został w uroczy sposób zakłócony przez jego syna, który nagle wszedł do pokoju z narzeczoną Zalewskiego. Cała trójka pojawiła się przez chwilę na ekranie.