Krzysztof Zalewski rozprawiał o 500 plus, nie wiedząc, że jest na antenie radia. "Ja żonie mówiłem, że NIE CHCĘ"

Facet ma rację. To jest nieporozumienie. I w Polsce i na zachodzie to jest 5 razy za mało, żeby ogarnięci ludzie umiejący liczyć skusili się za to na kolejne dziecko wiedząc ile kosztuje porządna edukacja i leczenie na wysokim poziomie. W takich krajach jak Polska dzieci dorabiają już i tak biedni wielodzietni, na zachodzie robią to biedni importowani wielodzietni. Powiększa się jedynie liczebność biedoty od tych zasiłków. Dla sensownych ludzi wystarczyłyby ulgi podatkowe za realne wydatki na kształcenie, rozwój i leczenie dzieci. Mieszkam w Niemczech. Nie znam nikogo wielodzietnego z zachodu, każdy z naszych znajomych ma po 1 lub 2 dzieci, a to są w 100% ludzie z wyższym wykształceniem. Nikt na poziomie nie zrobi dziecka za 250 euro. Tylko import jedno za drugim. To prowadzi do pogłębiania różnic i oni sie nigdy nie zasymilują, a ich dzieci będą robić taki dym, jak robią teraz te zasiłkowe dzieci we Francji.