Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpływa się nad CIĄŻOWYM BRZUSZKIEM ukochanej (FOTO)

Choć w większości przypadków zapoczątkowane w programach telewizyjnych relacje kończą się po kilku tygodniach, zdarzają się i takie związki, którym udaje się przetrwać próbę czasu. Jeden z takich duetów tworzą Paulina i Krzysztof ze Ślubu od pierwszego wejrzenia. Mimo że para ma na swoim koncie poważne rozstanie, a nawet, jak wyznał wówczas uczestnik show, do sądu złożone zostały dokumenty rozwodowe , postanowili dać sobie kolejną szansę.

Co ciekawe, kilkumiesięczna rozłąka do tego stopnia zbliżyła do siebie małżonków, że zdecydowali się na dziecko. Jak poinformował w zeszłym miesiącu dumny Krzysiek, niebawem wraz z ukochaną powitają na świecie pierwszego potomka.