Ksiądz poszedł do kontrowersyjnej restauracji. Nie wytrzymał. "Ja się czuję obrażany"

obciach 22 min. temu

co za frajer, marzy mu się pewnie inkwizycja i palenie na stosach, policja religijna poszła sprawdzić koszerność… nie podoba się – po co lazł? otyły nie musi chodzić do cukierni, alkoholik do monopolowego, weganin do mięsnego; lokal to nie moja estetyka, ale nic mi do tego, niech klient sam decyduje