Ksiądz youtuber zabrał głos w sprawie zmian Ministerstwa Edukacji dotyczących lekcji religii. "WYPISAŁA SIĘ cała klasa"

Mam 40tkę. Przeszłam przez cały cykl nauczania religii, mimo iż się przeciw temu buntowałam, bo przekaz religijny a rzeczywistość zaczęły mi zgrzytać jak miałam około 10 lat - jestem bardzo analitycznym umysłem. Jednak byłam zmuszana szantażem przez rodziców do chodzenia, do bierzmowania etc. Nawet teraz moja matka próbóje mnie nawracać. A pochodzę z ultrakatolickiej rodziny: 2 księży misjonarzy, ciotka i babcia super zaangażowane we wspólnotę etc. Lekcje religii to była taka strata czasu. W LO cała klasa ignorowała księży którzy ją prowadzili, bo na tych lekcjach uczyliśmy się do klasówek, odrabialismy pracę domową. A ksiądz sobie stał i mówił do tablicy. I od tamtej pory podobno jest jeszcze gorzej. Wśród moich znajomych i przyjaciół nie ma osób religijnych jednak część się łamie na śluby i chrzty pod presją rodziny, wychowano pokolenie ateistów.