Książę Harry i Meghan Markle chwalą się nowym, OFICJALNYM ZDJĘCIEM. To odpowiedź na publikację królewskiego portretu? (FOTO)

Patrząc na to zdjęcie człowiek pomyślałby że to jakaś historyczna przemowa, wiekopomna chwila. Czarno-białe zdjęcie, oświetlenie, dramatyzm. A się okazuje że to była impreza na którą trzeba było wykupić miejsce żeby coś powiedzieć, i mimo że tanio nie było Meghan postanowiła opowiadać o tym jak była tam parę lat temu i o wizytówce z jej nazwiskiem którą zwędziła parę lat temu z tego samego eventu😅 ah, za £3,999 można się było jeszcze dowiedzieć że dziś to nie jutro i że trzeba działać dzisiaj bo przyszłość jest... Tak, dziś a nie jutro. Nie ma co, historyczne wydarzenie. Do tej pory nie mogę się otrząsnąć!