Książę Harry i Meghan Markle jednak POJAWIĄ SIĘ na koronacji Karola III? Nowe doniesienia: "Pałac przygotowuje się na ich przylot"

Atmosfera między Sussexami a brytyjską rodziną królewską wciąż jest wyjątkowo napięta. Książę Harry i Meghan Markle już dawno wycofali się z arystokrackiego życia i przeprowadzili do Stanów Zjednoczonych, co automatycznie skutkowało ich wykluczeniem. Jak się okazało, to był dopiero początek. Zaledwie kilka miesięcy temu odbyła się premiera dokumentu "Harry i Meghan", w którym małżonkowie wbijali rodzince szpilę za szpilą. Nie wspominając już o autobiografii rudowłosego księcia przepełnionej pikantnymi anegdotami, których ujawnienie z pewnością nie spodobało się Pałacowi.