Książę Harry i Meghan Markle NIE PYTALI królowej o zgodę na użycie imienia "Lilibet"! Prawnuczkę pokazali jej na Zoomie...

Ania 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

No to mamy jasność. Naiwnie ktoś myślał ze taka para udzielająca wywiadu jak dziadek umierał w szpitalu szkalującego rodzine królewska a tym samym królową będzie miał tyle delikatności zeby zapytać babcie o zdanie ? Ten narcyz Meghan i zarobi na imieniu i pognębi królowa trochę. Idealnie dla niej. A i dużo szumu zrobi - to uwielbia.