Książę Harry i Meghan Markle "obwiniają" COVID i... śmierć królowej za NIEPOWODZENIA w karierze: "Są przekonani, że mieli PECHA"

3 min. temu

Jak zwykle wszyscy winni tylko nie oni. Nawet do "machania" ręką na dworze królewskim się nie nadawali, a gdzie do ambitniejszych zajęć. Harry byłeś w czepku urodzony to zachciało ci się usamodzielnić na stare lata jak nic nie umiesz robić. Megan jak do 40 nie udało ci się zrobić oszałamiającej kariery w Hollywood to już jej nie zrobisz. Musicie się pogodzić, że jesteście nieudacznikami, którzy się do niczego nie nadają...