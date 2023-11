Książę Harry i Meghan Markle polecieli na koncert prywatnym samolotem z sławnymi znajomymi. Nazwano ich "EKO-HIPOKRYTAMI" (FOTO)

Książę Harry i Meghan Markle polecieli na koncert Katy Perry prywatnym samolotem z sławnymi znajomymi. Nazwano ich "eko-hipokrytami"

Biorąc pod uwagę, że Meghan i jej mąż zdecydowali się przelecieć krótki dystans prywatnym samolotem należącym do teksańskiego spadkobiercy ropy naftowej Michaela Herda, może to podważać ich realne zaangażowanie względem środowiska. Co ciekawe, kilka godzin po ich podróży, książę William poleciał rejsowym samolotem do Singapuru, gdzie uczestniczył w rozdaniu nagród Earthshot Prize, które honorują zwycięzców za ich wkład w ochronę środowiska.