Książę Harry i Meghan Markle świętowali pierwsze urodziny Lilibet w Wielkiej Brytanii! Kate i Williama nie było, ale zaprosili INNYCH ROYLASÓW

Trwają obchody platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II . Z tej okazji do Zjednoczonego Królestwa przybyli niemalże wszyscy royalsi, łącznie z księciem Harrym i Meghan Markle . Para wzięła udział w piątkowym nabożeństwie dla królowej, której zdrowie nie pozwoliło jednak na to, aby zaszczycić swoją obecnością katedrę św. Pawła.

Do Wielkiej Brytanii para zabrała ze sobą dwójkę swoich dzieci, w tym najmłodszą córkę Lilibet, której w sobotę Meghan i Harry urządzili tajemniczą imprezę urodzinową . Wydarzenie odbyło się w posiadłości Frogmore House. Sussexowie zorganizowali "skromne" przyjęcie w ogrodzie królewskiej posiadłości z tortem urodzinowym, balonami, grami i piknikiem dla gości.

Para zaprosiła również dzieci innych książęcych par, aby te w końcu mogły poznać ich córkę i wspólnie świętować roczek Lilibet. Według The Sun, były to pociechy Zary i Mike'a Tindall'ów oraz córki Petera Phillipsa i Autumn Kelly. Niestety, Kate, Williama, George'a, Charlotte i Louisa zabrakło... Przypomnijmy, że w tym czasie reprezentowali rodzinę na uroczystym koncercie organizowanym dla królowej.

Jak donosi The Sun, książę Harry i Meghan Markle zadbali o każdy szczegół imprezy urodzinowej. Ponoć była to bardzo spokojna uroczystość w dość małym gronie:

To była wspaniała robota, było tam wszystko, czego można oczekiwać od przyjęcia urodzinowego dziecka. To była dość spokojna i nieformalna impreza - podaje źródło The Sun.