Książę Harry i Meghan Markle UPOKORZENI przez Joe Bidena?! Ich prośba spotkała się ze stanowczą odmową

Eve 13 min. temu

Autostop na pokładzie Air Force One... to najbardziej przyprawiająca o dreszcze historia. A jest to „otwarty sezon” na Rachele, zakładam, że najgorsze dopiero nadejdzie. Więc narcyz średniej klasy nie jest zdolny do zawstydzenia? Jak to może być? Ile publicznego upokorzenia będzie wymagało dostosowanie niedopuszczalnego zachowania? Informacje o tym, jak działają media, są cholernie przerażające, mają arsenał historii, na których siedzą, dopóki nie będą potrzebne? Mój Boże, jestem bardzo szczęśliwy, że jestem NIKIM i po prostu żyję swoim życiem.