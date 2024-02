Książę Harry i Meghan Markle znów podpadli rodzinie królewskiej. Przypomniało im się, że mają książęce tytuły. "Będą mieli POWAŻNE PROBLEMY"

Książę Harry i Meghan Markle już parę lat temu odeszli z brytyjskiego dworu, co w praktyce nie oznacza, że zupełnie odcięli się od królewskiej przeszłości. Jeszcze wiele razy odnosili się do czasów, kiedy mieszkali w Londynie. Dla Harry'ego odejście z dworu było pewnego rodzaju postawieniem grubej kreski. Nie jest tajemnicą, że nie ma najlepszych relacji z bliskimi, czego potwierdzeniem było wydanie pikantnej autobiografii.

Harry i Meghan wracają do biznesu?

Wygląda na to, że psioczenie na bliskich i wyprowadzka z dworu nie jest dla Harry'ego jednoznaczna z pożegnaniem się z tytułem, który bezsprzecznie kojarzy się z jego królewską przeszłością i pochodzeniem. Jakiś czas temu razem z Meghan odpalili w sieci nowy serwis o wymownej domenie sussex.com . Nazwa ta od razy przywodzi na myśl to, że jeszcze parę lat temu oboje składali dyplomatyczne wizytacje jako książę i księżna Sussex właśnie.

Książę Harry i Meghan Markle podpadli royalsom

Ma to być nie w smak członkom rodziny królewskiej. Niektórzy twierdzą bowiem, że nowa nazwa strony jest nadużyciem królewskiego wizerunku.

Będą mieli poważne problemy za korzystanie z nazwy Sussex. Jest to tytuł królewski i jeśli serwis będzie wykorzystany komercyjnie, zostanie zamknięty. To po prostu zdumiewające, że nie widzą, jakie to niedorzeczne - oburza się informator DailyMail.