Książę Harry NIE OBEJRZY 6. sezonu "The Crown"! Co z jego współpracą z Netflixem?

Żabka 12 min. temu

On łobuz, wyrodny syn.Wiliam aniołek. Stereotyp , który powielany od lat zaczął żyć swoim życiem. Myślę, że powoli zacznie się to zmieniać.Przyszły król już znany jest ze skoków w bok.Łobuż-odkąd jest żonaty-się ustatkował. Szkoda tylko że ma nieciekawą żonkę.A co mnie to obchodzi.Mam o wiele ciekawszy cyrk przy wiejskiej gdzie jróluje cunizm zakłamanie i obłuda.Jakie to smutne, że mamy-pożal się Boże-takie pseudo "elyty"....