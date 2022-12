Książę Harry UDERZA W RODZINĘ KRÓLEWSKĄ w zwiastunie nowego odcinka swojego serialu? "Kłamali, by chronić mojego brata"

gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ej, ja jestem ciekawa co on powie w wywidzie za jakieś 10 lat jak ona kopnie go w tyłek, bo już kasy nie będzie :D To jest niesmaowite jak oni manipulują ludźmi i jakie bzdury gadają - cofnęli nam ochronę. No tak, jak ja zrezygnowałam z pracy to też mi zabrali służbowy samochód :D Tak to działa Harry, nigdy nie pracowałeś to co myślałeś, że jak raz coś dostaniesz od pracodawcy to już do końca życia będzie dane??? :D W zamian za cofniętą ochronę tatuś dał mu kilka MILIONÓW funtów, to chyba stać go było na ochroniarza w USA czy może to taki wielki koszt, że stać na ochroniarza tylko Billa Gatesa? Ps. Chyba jednak dało się przeżyć 3 lata bez ochorny fundowanej przez podatników, czyli rodzina królewska miała rację w 100%, że ich ochrona nie jest mu potrzebna.