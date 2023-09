Książę Harry wyruszył do Europy, a co w tym czasie robi Meghan? Tak radzi sobie z tęsknotą. To zdjęcie paparazzi mówi WSZYSTKO (FOTO)

Oliv 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Mąż ma raka . Nie ma szans już na leczenie . Dowiedziałam się przypadkiem . Od dziecka miał fobie i bał się lekarza . Zaczęło się od śmierci ojca który po tygodniu pobytu w szpitalu nagle zmarł . On mial wtedy 9 lat i matka ciagle powtarzała „ że gdyby nie wysłała ojca do szpitala to nadal by żył” Ja nic z jego demonami nie robiłam :( nie pomogłam mu z tym walczyć ,a jesteśmy razem od 10 lat . Widziałam zmiany osobowości , teraz dostrzegam , że przeoczyłam sporo problemów . Żona jego najlepszego przyjaciela w pracy wydała się przez przypadek . Później przycisnęłam przyjaciela . Kazał mi porozmawiać z mężem . Mąż w końcu ugiął się . Powiedział ze 3 lata temu już zauważył , że jest coś nie tak , ale nic z tym nie robił . Zmienił dietę ,na chwile to pomogło i przestał przejmować się resztą. Ale później obiadów dochodziło . Pół roku temu po konferencji stracił przytomność i wtedy obudził się w karetce . Potem potoczyło się wszystko błyskawicznie . Lekarz dał mu skierowanie i namiary na klinikę w naszym mieście i polecił opiekę On nie pojechał tam ale wykonał za namową przyjaciela badania w prywatnej klinice . Wszystko potwierdziła pani profesor i stwierdziła , że teraz tylko pozostaje mu cieszyć się resztą życia .