Książę Harry zapewnia w BBC, że nie ma konfliktu z królową Elżbietą: "WSPANIALE było ją zobaczyć"

Od kilku dni wnuk wiekowej monarchini jest pochłonięty promowaniem swojego wydarzenia sportowego, co wiąże się z ciągłymi wystąpieniami publicznymi i wywiadami. W rozmowie ze stacją BBC 37-latek w końcu odniósł się do długo wyczekiwanego spotkania z babcią, którą ostatnim razem widział w lipcu zeszłego roku. Zapytany o spotkanie z seniorką Harry zapewnił, że całość przebiegła pomyślnie i w pogodnej atmosferze. Co więcej, małżonek Meghan Markle twierdzi, że Elżbieta chciałaby być obecna na sportowych igrzyskach, co miała powiedzieć mu podczas prywatnej rozmowy. Niestety nie pozwala jej na to pogarszający się stan zdrowia.