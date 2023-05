Książę Harry został UPOKORZONY na koronacji Karola III? "Gdy William i Kate byli w centrum uwagi, on ich obserwował z TRZECIEGO RZĘDU"

Nadszedł dzień, w którym Wielka Brytania oficjalnie zyskała nowego monarchę. Króla Karola III wspierali nie tylko poddani, lecz także członkowie rodziny królewskiej, którzy tłumnie stawili się w opactwie westminsterskim. Co ciekawe, na ceremonię przybył także książę Harry , którego relacje ze słynną rodziną pozostają dość napięte. Jego żona, Meghan Markle , nie pojawiła się u jego boku.

Książę Harry został upokorzony na koronacji? Szanse na pojednanie z Williamem są zerowe

Jeszcze przed koronacją Karola III mówiło się, że rola księcia Harry'ego na wydarzeniu zostanie zmarginalizowana. Tak też się stało, a eksroyals nie pełnił podczas uroczystości żadnej ważnej funkcji. Podczas gdy książę William i Kate Middleton siedzieli z dziećmi w pierwszym rzędzie, Harry wtopił się w tło dwa rzędy dalej, co nie umknęło uwadze brytyjskich portali.

Jak zauważa portal Daily Mail, Harry ma prawo czuć się upokorzony po tym, jak został potraktowany przez royalsów podczas koronacji. Fotoreporterzy uchwycili moment, jak chwilę gawędził z księżniczką Anną i osobami, które zasiadały obok niego w trzecim rzędzie, ale do rozmowy czy czułych gestów z bliską rodziną ostatecznie nie doszło. Do kościoła wszedł w towarzystwie zaprzyjaźnionych z nim księżniczek Eugenii i Beatrycze , które przybyły na miejsce wraz z mężami.

Szedł samotnie przez salę i z niezręczną miną kiwał głową ku innym gościom, po czym zajął swoje miejsce w trzecim rzędzie. Został zaproszony przez ojca na lunch do Buckingham Palace, ale nie wiadomo, czy przyjmie tę propozycję . W ten sposób Karol chciałby wyciągnąć do niego rękę po tym, jak część rodziny się od niego odwróciła - w tym brat, książę William - pisze portal.

Jednocześnie mówi się, że po tym, jak William i Kate siedzieli w pierwszym rzędzie, a Harry został umiejscowiony dopiero w trzecim, szanse na pojednanie między braćmi wciąż są zerowe . "The Sun" donosił, że podczas planowania koronacji zdecydowano się też na zmianę planów, aby Harry nie zasiadał obok brata i bratowej w pierwszym rzędzie. Dodano po prostu wzmiankę o tym, że miejsca mają tam jedynie royalsi pełniący oficjalne obowiązki.

Dyskutowano o przydziale miejsc tak, aby wskazywały kolejność w kolejce do brytyjskiego tronu. To by jednak oznaczało, że Harry siedziałby w pierwszym rzędzie, z Williamem i Kate, dlatego zdecydowano, że usiądą tam jedynie royalsi pełniący królewskie obowiązki - informował tabloid.