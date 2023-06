Książę Harry zwierzył się przyjacielowi, że Meghan ma kontakt z księżną Dianą. "Wspiera ich we wszystkim, co robią"

Ala 26 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Meghan zrobi wszystko, by postawić na swoim. Jest zepsuta, niewdzięczna, narcystyczna i okrutna. Wygląda na to, że potrafi obrócić każdą sytuację na swoją korzyść, a Harry po prostu się na to zgadza. On jest teraz poważnie niezdrowy, a ona po prostu używa wszelkich sztuczek, jakie może, aby utrzymać tę ich fasadę. On musi dorosnąć, nabrać kręgosłupa i zacząć brać odpowiedzialność za swoje czyny i swoje życie, a ona musi być ignorowana i zapomniana.