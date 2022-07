Książę Karol przyjął MILION FUNTÓW od rodziny Osamy Bin Ladena! Jadł z nimi obiad MIESIĄC po zamachu na WTC

Brytyjski następca tronu nie ma ostatnio dobrej passy. Zaledwie miesiąc temu media żyły podejrzanymi darowiznami na koncie fundacji księcia Karola, a już pojawił się nowy wątek w sprawie. Jak się okazuje, Fundusz Charytatywny Księcia Karola w latach 2011-2015 przyjął trzy dotacje po milion euro każda od byłego premiera Kataru Hamada bin Jassima. Najbardziej zaskakiwał fakt, że gotówka była pakowana w reklamówki i walizki, co budzi podejrzenie co do legalności pozyskania tych środków.