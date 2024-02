Książę William był na gali BAFTA sam, ale nie zapomniał wspomnieć o Kate. "Przepraszam"

Kamila 2 dni temu zgłoś do moderacji 13 26 Odpowiedz

Wy mi o byciu sobą nie prawcie. Chyba to oczywiste że rozmawiając z prostą kobietą nie będę używać słów typu "abstrakcyjny" albo "perspektywicznie" bo po co? Mówię do niej jej językiem. I do lekarza mówię jego językiem bo jak bym powiedziała "wyglundam w lustrze jak staro ropucho" to ryzykuję że on nie skojarzy tego dialektu, a nie na to człowiek do szkoły chodził żeby teraz latać po mieście gadając językiem jaki znałby i bez szkoły.