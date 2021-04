Książę William i Harry widziani razem pierwszy raz od PONAD ROKU na pogrzebie księcia Filipa (FOTO)

Mokate 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

No fajne przedstawienie dla gawiedzi odstawili. Biedaki zamiast dom ogarnąć czy ogródkiem na wiosnę się zająć albo wziąć się na jakiś spacer ćwierkania posłuchać to oglądają przedstawienie dla jakiegoś bufona którego skrajne poglądy były zawsze uciszane. Ludzie niezdolni do samodzielnego myślenia potrzebują odgórnych wskazówek od zepsutej monarchii zamiast podążać swoim pomysłem na życie. Nie wiem co trzeba mieć w głowie żeby dobrowolnie oglądać pogrzeb nieznajomego i wysnuwać wyssane z palca tezy na temat jego rodziny grającej gawiedzi na nosie.