Książę William i Kate Middleton z dziećmi ratują wizerunek monarchii po rewelacjach Harry'ego i Meghan (ZDJĘCIA)

A co niby mają ratować? To, że Harry i Meghan zarabiają miliony na zdradzaniu światu najbardziej intymnych szczegółów swojego życia (serio ta wrzutka jak Harry szykuje się na lot do Anglii na pogrzeb dziadka była żenująca), nie oznacza że wizerunek monarchii ucierpiał. Oni działając według zasady - Padłeś? Powstań, popraw koronę i zasuwaj - pokazują że z Harrym czy bez niego monarchia trwa - bo przetrwała już dużo gorsze dzieje - od królobójstwa, bratobójstwa po abdykację. I to jest najlepsze co mogą zrobić w tej sytuacji. A co do sytuacji rodzinnej - każdy z nas ma jakieś kwasy z rodziną, ale chyba nikt by nie chciał żeby o tym paplano publicznie- i to jeszcze za grube hajsy. Im więcej będą gadać o swoim byłym życiu, tym bardziej ludzi będzie to mierzić.