Książę William ma NIEŚLUBNE dziecko z byłą przyjaciółką Kate Middleton?! W sieci krążą "dowody"... (WIDEO)

W 2019 roku media na całym świecie rozpisywały się o rzekomym kryzysie w małżeństwie księżnej Kate oraz księcia Williama. Co było jednak najbardziej szokujące, wszystkiemu winien miał być starszy syn Diany i Karola, który miał uwikłać się w romans z... byłą przyjaciółką swojej żony - Rose Hanbury. Rodzina królewska robiła wówczas wszystko, by plotki o skandalu z udziałem "idealnego" Williama przycichły i w żadnym stopniu nie odbiły się na ich wizerunku. Można powiedzieć, że przez tych klika lat poniekąd się im to udało, ale teraz, dość niespodziewanie, sprawa rzekomych zdrad księcia znów powraca na języki.