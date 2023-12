Książę William NIGDY NIE NOSI obrączki. Wiadomo, co na to Kate Middleton

Nie wszyscy o tym wiedzieli

Nie wszystkie artykuły w kolorowej prasie dotyczą oczywiście tylko braterskiego konfliktu. Co jakiś czas media doszukują się też kryzysu w małżeństwie księżnej Kate Middleton z Williamem. Ma za nim stać rzekoma kochanka przyszłego króla. Oczywiście są to jedynie nie potwierdzone plotki.

Zwolennicy teorii spiskowych co jakiś czas wskazują też, że książę Wiliam nie nosi ślubnej obrączki. Nie ma w tym jednak nic nadzwyczajnego, ponieważ... nigdy jej nie miał. Jeszcze przed ślubem w 2011 r. para ogłosiła, że biżuterię wykonaną z walijskiego złota otrzyma wyłącznie Kate.

Zobacz także: "The Crown" Netfliksa. Jonathan Pryce jako książę Filip: Nie myślałem, że będę płakać po kimś z rodziny królewskiej

Dlaczego książę William nie nosi obrączki?

On nie przepada za biżuterią. Nigdy żadnej nie nosił. Zdecydował, że nie chce jej też nosić teraz - tłumaczył informator "Mirror".

Co na to Kate? Rozumie i popiera zdanie męża. Sama nie rozstaje się jednak ze ślubną obrączką i nosi ją obok pierścionka zaręczynowego po księżnej Dianie. Błyskotka została wykonana z szafiru.

Co ciekawe, zupełnie odmienne podejście do tematu ma książę Harry. Młodszy brat Williama chętnie eksponuje platynową obrączkę. Taką samą ma naturalnie Meghan Markle. Cóż, to nie jedyna kwestia, w jakiej bracia różnią się od siebie.