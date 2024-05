Książę William odwiedził "naprawiających klimat" ekologów. Do domu wrócił... prywatnym śmigłowcem (ZDJĘCIA)

wkurzona 25 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Gdyby komuś tam na górze naprawdę zależało na ekologii, to powstrzymałby korporacje które produkują tony śmieci a potem wciskają to ludziom. Mnie przeraża ilość "szmatek" bo wielu to nawet ubraniem nie da się nazwać, beznadziejnych jakościowo, człowiek chce jakąś basic garderobę skompletować to idzie się załamać w tych sklepach... Bogaci niby kupują lepsze jakościowo rzeczy (a i to nie zawsze) ale tu mi tramwaj jedzie jeżeli oni kupują mniej... Toniemy w tym plastiku, kikach srikach, hmach sinsayach i innych, ale też tych własnych działalnościach bo teraz modnie założyć własny sklep ze szmatkami i narobiło się tego od cholery, co druga celebrytka coś tam sprzedaje. Ludzie, ile nam tak naprawdę potrzeba? To jest paranoja, że tak świat wygląda. To jest zanieczyszczanie środowiska, ale to jest gruba kasa więc lepiej pie... o ochronie ale nic sensownego z tym nie robić. To po co gadać? Żeby się dobijać jacy to my jesteśmy beznadziejni bo niszczymy klimat? Nie jesteśmy. Nie my.