Książę William pojawił się na premierze bez księżnej Kate Middleton! Towarzyszyła mu INNA KOBIETA

Książę William w przyszłości zasiądzie na królewskim tronie. Monarcha przez całe życie jest przygotowywany do tej roli. Do jego obowiązków należą nie tylko dyplomatyczne podróże, ale też spotkania z poddanymi i udział w charytatywnych eventach.

Książę William na premierze filmowej bez księżnej Kate

Co ciekawe, księżnej Kate zabrakło na premierze filmowej. To nie oznacza jednak, że książę William brylował w pojedynkę. Towarzyszyła mu księżna Sophie ubrana w fioletową zwiewną kreację. Kobieta dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej w 1999 r., biorąc ślub z księciem Edwardem, który to jest synem królowej Elżbiety II.