Książę William pozuje z DZIEĆMI na nowej fotografii z okazji Dnia Ojca (FOTO)

Za nami huczne Trooping the Colour , czyli coroczna uroczystość na cześć urodzin monarchy. W tym roku, po raz pierwszy od 70 lat (!), zorganizowana dla nowego króla Karola III. Cała rodzina królewska (bez Meghan Markle i księcia Harry'ego ) wzięła udział w paradzie, a następnie pozdrawiała tłum poddanych z balkonu Pałacu Buckingham. Nikogo nie zdziwi raczej, kto tradycyjnie skradł cały show...

Książę William świętuje Dzień Ojca

To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o weekend z royalsami. W trzecią niedzielę czerwca w Wielkiej Brytanii obchodzony jest bowiem Dzień Ojca. W tym roku data ta przypadła na 18 czerwca, dzień po Trooping the Colour. Z tej okazji w sieci udostępniono nową fotografię Williama, który zapozował do zdjęcia razem z pociechami: Georgem, Charlotte oraz małym Louisem.