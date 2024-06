Książę William pozuje z dziećmi z okazji Dnia Ojca. Na fotografii zabrakło księżnej Kate (FOTO)

Mt. Shito 45 min. temu zgłoś do moderacji 22 4 Odpowiedz

Gawiedź nie rozumie, że na wszystko jest odpowiednie miejsce i czas. Jeśli chora jest księżna Walii, to ona sama robi oświadczenie na temat własnego zdrowia, bo problem dotyczy jej, ona jest dorosłą kobietą odpowiedzialną za siebie, a więc mąż nie będzie siedział obok i trzymał jej za rękę, bo nie jest jej właścicielem i problem nie dotyczy jego. To nie oznacza rozpadu małżeństwa. To jest po porostu właściwe. Jeśli świętujemy Dzień Ojca, to na zdjęciu z dziećmi nie będzie matki. Matka będzie na zdjęciu z okazji Dnia Matki, a na tym zdjęciu nie będzie ojca. Jeśli życzenia składa ojcu William, to opublikuje zdjęcie tylko jego z ojcem, z pominięciem brata, bo wypowiada się za siebie, a nie za brata. Brat może wypowiedzieć się za siebie i sam złożyć życzenia. To nie oznacza, że na dobre pozbyli się Henia z rodziny. Jeśli jesteś wraz z żoną, jako członek instytucji, na oficjalnych obchodach bitwy X gdzie zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, to podczas składania wieńca twoja uwaga musi być skupiona na tej czynności. Nie trzymasz się z żoną za ręce, nie patrzycie sobie przeciągle w oczy i nie gładzicie się po pleckach, bo to nie są obchody waszej prywatnej miłości i nie o was w tej uroczystości chodzi.