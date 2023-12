Książę William złamał królewski protokół i wsparł matkę w żałobie: "Byłam po prostu oszołomiona" (WIDEO)

Książę William złamał królewski protokół i wsparł matkę w żałobie. Nagranie ze spotkania podbija media społecznościowe

Podczas wędrówki Webb ulicami Slough zaczepił ją mężczyzna w ciemnozielonej kurtce, okazało się, że to książę William we własnej osobie. Emma zatrzymała się i po rozpoznaniu następcy tronu zaczęła z nim rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodzieży. Zanim doszło do rozmowy William wyciągnął ręce do kobiety, po czym ją przytulił , łamiąc tym samym królewski protokół . Webb skomentowała niespodziewaną sytuację w następujący sposób:

Nie wiedziałam, że pojawi się na ulicach Slough i będzie ze mną spacerował, więc to było niesamowite! Pojawił się zza konia i krzyknął do mnie "Boo!". Odwróciłam się i byłam po prostu oszołomiona, że on tam stoi. Ja, mała starsza Walijka z Newport z plastikowym koniem i książę Walii przede mną! Nie bardzo wiedziałam, co zrobić, gdy go zobaczyłam. Wyciągnął ręce, a ja pomyślałam: "dobrze, będę miała miły uścisk", więc dał mi miły uścisk, walijski cwtch! - przekazała Emma Webb portalowi "Mail Online".