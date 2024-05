Księżna Kate i książę William "PRZECHODZĄ PRZEZ PIEKŁO". Przyjaciółka pary zabrała głos

wert 1 godz. temu zgłoś do moderacji 282 7 Odpowiedz

I tak są w lepszej sytuacji niż inne rodziny, w których jest poważna choroba. Oni nie czekają miesiącami na wizytę do specjalisty. Mają dostęp do najlepszych lekarzy, do najnowszych metod leczenia. Nie usłyszą , że nie ma terminów na ten rok albo NFZ nie refunduje tych leków. Nie czekają na badania, na diagnozę. Są regularnie badani, dzięki temu wykryto u nich raka we wczesnym stadium. Nie muszą chodzić do pracy ani nie muszą martwić się, tym czy nie zostaną zwolnieni , jak długo będą na chorobowym. W szpitalu mają 1 -osobowe sale, a personel medyczny ma dla nich dużo czasu i zawsze traktuje ich z szacunkiem i empatią