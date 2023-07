Księżna Kate Middleton jest PRZERAŻONA nową pasją księcia George'a. Książę William na odmienne zdanie na ten temat

Księżna Kate jest zaniepokojona nowym hobby księcia George'a

Ekspert ds. rodziny królewskiej, Neal Sean, poinformował na swoim kanale na YouTubie, że 9-letni książę George zainteresował się ostatnio sztukami walki, co jest powodem niepokoju Kate. Sean dodał, że książę bardzo poważnie podchodzi do nowego hobby. Jednakże mama chłopca nie jest entuzjastycznie nastawiona do wspierania go w tej dziedzinie.