Księżna Kate zaliczyła wpadkę. "Kiepsko to wyglądało" (WIDEO)

Na siłę wciskają royalsów na jakieś patronaty nie wiadomo po co. Na siłę robią z nich celebrytów, każą łazić od przychodni do stajni, żeby sprawiać wrażenie, że coś robią i na coś się przydają. To jest tak samo żenujące, jak przy wręczaniu nagrody wymuszono na Alcarazie laurke dla króla Hiszpanii. Gada chłopak o tenisie, a tu mu ciotka wali pytanie "jak się czujesz z tym, że król przyjechał cie zobaczyć, no powiedz teraz wszystkim grzecznie jaki to dla ciebie honor?" No co miał chłop powiedzieć "mam to w deeee"? Nie, wiadomo, że musiał wyrecytować, że jest zaszczycony, zachwycony i sie wcale nie spodziewał. Tak te dzieci musiały Kaśke ściskać i odpowiadać na jej pytania.