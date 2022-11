Meghan Markle i książę Harry dostaną nagrodę za WALKĘ Z RASIZMEM: "heroiczna postawa przeciwko brytyjskiej monarchii"

Nie rozumiem 21 min. temu zgłoś do moderacji 60 3 Odpowiedz

Niepojęte. Któryś tam na liście do tronu człowiek, który do tej pory najbardziej kojarzony był jako syn swojej matki, przebierający się za nazistę dla zabawy i naprawdę 3 ligowa aktorka znana z jednej roli, z jakiegoś niezrozumiałego nikomu powodu jest popularna,nagradzana i obecna w mediach. Tymczasem na świecie żyje tyle anonimowych osób, które zasługują na takie nagrody,przez swoją codzienną pracę i to jakimi są na co dzień ludźmi, jakie wartości za nimi stoją. Niestety o nich nikt nie usłyszy...