Księżniczka Eugenia jest W CIĄŻY! (FOTO)

Tera 1 godz. temu

Pamiętam jak z żony Andrzeja robili wariatkę a on był Święty. Idealny ojciec, mąż, syn. A teraz okazuje się jaki on był i co robił. Ale elity zazwyczaj są nie do ruszenia. Zastanawiam się ile rodzina królewska musi tuszować