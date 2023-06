Kto zastąpi Łukasza Nowickiego w "Pytaniu na śniadanie"? Padło nazwisko

Kto zastąpi Łukasza Nowickiego w "Pytaniu na Śniadanie"?

W czwartek Łukasz Nowicki ostatni raz poprowadził "PnŚ". Według medialnych doniesień jego miejsce już wkrótce może zająć... Mateusz Szymkowiak. Prezenter prowadził już takie programy jak "Lajk" czy "The Voice of Poland". Teraz portal "Świat Gwiazd" podał, że to właśnie on jest rozważany jako potencjalny następca Nowickiego.