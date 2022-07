Którą z partnerek sportowców Polacy darzą największą sympatią? Lewandowską prześcignęły aż DWA nazwiska (SONDAŻ)

Z sondażu wynika, że kobietą, która cieszy się najwyższym wskaźnikiem sympatii wśród respondentów, bezkonkurencyjnie jest Izabela Małysz. Co ciekawe, na drugim miejscu również znalazła się żona skoczka narciarskiego, a mowa o Ewie Bilan-Stoch. Trzecie miejsce tym razem należy do Anny Lewandowskiej. Poniżej przedstawiamy całą listę:

Co równie ciekawe, tylko jedno z powyższych nazwisk zyskało wśród respondentów wyższy wskaźnik antypatii niż sympatii. Jest to narzeczona Artura Szpilki, czyli Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk (14 proc. antypatii w stosunku do 11,1 proc. sympatii). Uczestniczka gal freakfightowych zaliczyła również najniższy ze wszystkich wskaźnik rozpoznawalności - 73,6 proc.