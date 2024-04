Który Windsor zaprosił Rebel Wilson na "podsycaną narkotykami orgię"? Oto linia sukcesji

Jak wyznała Wilson, do przyjazdu na ranczo w Los Angeles zachęcał ją wówczas członek rodziny królewskiej , który wspomniał jej znajomemu, że "potrzebują więcej dziewczyn". Aktorka podobno nie wiedziała, jaki jest prawdziwy charakter wydarzenia, natomiast, gdy zobaczyła kelnerów roznoszących na tacach używki i usłyszała o planowanej orgii, spakowała manatki i opuściła imprezę.

Teraz to, że pewien Windsor mówił, że "potrzebują więcej dziewczyn", brzmiało o wiele bardziej sensownie. [...] Zabrałam swoje rzeczy i dałam stamtąd nogę tak szybko, jak to możliwe - wspomina Wilson w książce - czytamy w "Rebel Rising: A Memoir".

Kogo mogła mieć na myśli Rebel Wilson?

Choć Rebel nie ujawniła, kim był wspomniany royals, to zaznaczyła, że przedstawił się jako mężczyzna "piętnasty albo dwudziesty w kolejce do brytyjskiego tronu". Patrząc na obecną linię sukcesji do brytyjskiego tronu i uwzględniając najmłodszych członków rodziny królewskiej, których dekadę temu nie było jeszcze na świecie, można wysnuć pewne podejrzenia.