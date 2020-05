Którym patoinfluencerem jesteś? (PSYCHOTEST)

To ja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ten moment kiedy masz nadzieje, ze z tych wszystkich freakow na zdjęciach jesteś Natalia Siwiec, a na koniec testu wychodzi Ci Zusje, sprawdzasz kto to i myślisz sobie, ze w sumie to uff, bo wydawało Ci się, ze to Siwiec, ale jak patrzysz na resztę, to okazuje się, ze można było trafić gorzej i w sumie to wynik testu jest ok. LOL