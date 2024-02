Którym z polskich kandydatów na Eurowizję jesteś? (PSYCHOTEST EUROWIZYJNY)

Wszystko już wiadomo. W 2024 roku Polskę na konkursie Eurowizji w szwedzki mieście Malmo reprezentować będzie 24-letnia Luna z piosenką The Tower. Nim jednak blada niczym śnieg wokalistka spróbuje szczęścia na wielkiej scenie, będziemy musieli poczekać kilkanaście tygodni. Dlaczego więc nie umilić sobie nieco czasu, chociażby rozwiązując eurowizyjny psychotest Pudelka. Sprawdźcie którego reprezentanta z historii naszego pięknego kraju przypominacie najbardziej. Czy będzie to przekraczający granice Michał Wiśniewski, Cleo z paniami od zmysłowego ubijania masła, czy może Edzia, która, jak wiemy, nie była Ewą i to nie ona skradła niebo? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wam wyszło.