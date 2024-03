Którym uczestnikiem “Tańca z Gwiazdami” jesteś? (PSYCHOTEST)

Najnowsza edycja “Tańca z Gwiazdami” zbliżyła się nieco poziomem do złotej ery programu, podczas której Cichopek poznała ojca swoich dzieci, a Foremniak wdała się w gorący romans z Maserakiem. Tym razem władzom Polsatu udało się skompletować naprawdę zacne grono barwnych osobowości. Mamy m.in. pełną werwy wokalistkę, przechwyconego od konkurencji prezentera, a nawet celebrytkę z odsiadką na koncie! Jeśli chcesz wiedzieć, do której z zamiatających nogą na parkiecie gwiazd jest ci najbliżej, to koniecznie rozwiąż ten psychotest. Do dzieła!