Którym złoczyńcą z Disneya jesteś? Urszula z "Małej Syrenki", Cruella de Mon, Diabolina… (PSYCHOTEST)

Michalina 2 min. temu

Mała Syrenka to obecnie jedna z gorszych ekranizacji, nie wiem czemu na siłę próbują z pierwowzoru - białej postaci zrobić postać czarną. Ja wiem że to tylko bajka, ale to nie można nakręcić nowej bajki o jakiejś czarnoskórej bohaterce? To tak jakby Mulan była niebieskooką blondynką a Pocahontas piegowatym rudzielcem...