Ktoś udostępniał zdjęcia ZWŁOK Kobego Bryanta! "Vanessa jest tym absolutnie ZDRUZGOTANA"

Dziennik powoływał się na słowa świadka, który widział wspomniane fotografie na telefonie funkcjonariusza w barze w Norwalk w Kalifornii. Policjant najwyraźniej uznał, że publiczne pokazywanie zdjęć szczątków ofiar katastrofy to dobry pomysł, co zachęciło informatora dziennika do nagłośnienia sprawy. Co więcej, sposób wykonania fotografii nie wskazywał na to, aby zostały one zrobione w celu prowadzenia śledztwa...