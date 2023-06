Kuba Badach tłumaczy się z występu w Opolu. Skrajne reakcje internautów: "Brawo. Muzyka powinna łączyć" vs. "Duże rozczarowanie"

Nie milkną echa 60. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wszystko za sprawą zamieszania wokół Kuby Badacha. Mąż Aleksandry Kwaśniewskiej po występie na muzycznym wydarzeniu organizowanym przez TVP został skrytykowany przez Damiana Maliszewskiego. Piosenkarz, dziennikarz i działacz społeczny w jednym z wywiadów zarzucił zięciowi byłego prezydenta hipokryzję.

(...) Teraz wystąpiłeś dla pieniędzy i czasu antenowego. Ja odmówiłem. Ty już też mogłeś. Swoją drogą, że też nie wstyd Ci przed teściem - grzmiał.

Kuba Badach tłumaczy się z występu na Festiwalu w Opolu

Początkowo głos zabrała tylko Ola, która wdała się z Maliszewskim w internetową dyskusję. W czwartek przed południem o wydanie obszernego oświadczenia pokusił się zaś sam Kuba Badach. Artysta wyjaśnił, że ma do Festiwalu w Opolu ogromny sentyment oraz dał do zrozumienia, że wystąpił na nim celem "rozbrojenia kłamstwa". Jednocześnie uderzył w rządzących i zapewnił, że nie głosował na PiS.

Internauci reagują na oświadczenie Kuby Badacha. Skrajne komentarze

Pod najnowszym postem męża Kwaśniewskiej momentalnie zaroiło się od komentarzy. Zarówno pozytywnych, jak i mniej przychylnych. W tej pierwszej grupie komentujących znalazł się m.in. Tomasz Kammel.

A propos zasypywania przepaści to ja stoję w gotowości ze szpadlem. No, chyba że właśnie sam coś w tej materii robię (znaczy: zasypuję). PS. A o tym, jak pięknie zaśpiewałeś, to już Ci powiedziałem w kulisach kilka dni temu - wsparł kolegę gwiazdor TVP.

W podobnym tonie pisała też część internautów:

Niedobre to czasy, kiedy artysta musi tłumaczyć się, że tworzy sztukę dla nas (mas) w medium takim, a nie innym. Tymczasem kiedy jednoroczny wykonawca hitu, nie ma sobie nic do zarzucenia, kiedy kaleczy sztukę... Pana muzyka była doskonała. To jest najważniejsze;

Kubuś, żyjmy muzyką i nie dajmy się wciągnąć w ten bałagan;

Brawo! Już i tak w bardzo podzielonym społeczeństwie nie pozwólmy to tego wora "podziały" wrzucić muzyki! Nie oglądam TV, bo jej nie mam, obejrzałam występ na YT. Polityka dzieli - muzyka łączy bez względu na to co niektórzy "samozwańczy dziennikarze", a niespełnieni artyści wypisują - czytamy.

Ci, których oświadczenie Badacha nie przekonało, stanowczo to sygnalizowali. Głównie podpierali się tym, że należy działać w taki sposób, by nie było potrzeby się tłumaczyć:

Nie i jeszcze raz nie. Nie kupuję tego. Daleko mi od nienawiści, ale występy w Opolu budzą we mnie niesmak. Dla mnie sprawa jest jasna, albo jestem po stronie dobra, albo nie. I żadne mętne tłumaczenia tego nie zmienią. Podjął Pan decyzję i proszę się nie dziwić, że w wielu prawych osobach budzi to obrzydzenie. Ale najważniejsze jest czy Pan się z tym dobrze czuje. Każdy sam wybiera. Ja bardzo cenię artystów, którzy głośno mówią, co jest dobre a co złe, zwłaszcza teraz, kiedy artyści nie chcą "się mieszać" do polityki. Nie chcą się opowiedzieć po jednej stronie. Smutne to jest. Życzę dalszych występów w Opolu, a może jeszcze zaproszą na Sylwestra Marzeń w Zakopanem? To byłoby coś, co nie?;

Mam Pan tyle artystycznych projektów gdzie może Pan działać i działa Pan, że to Opole mógł Pan sobie odpuścić. Może Pan pisać o rozbrajaniu kłamstwa, ale Pan po prostu dał swoją fajną energię tej telewizji i okrasił Pan jej kłamstwa swoją obecnością, przez co stała się bardziej atrakcyjna. Jak dla mnie duże rozczarowanie Pana postawą;

Nie oglądam TVPiS, nie oglądałam festiwalu. I choć cenię Pana bardzo mocno, jakoś to do mnie nie przemawia. Zawsze można swoje kiepskie wybory usprawiedliwiać i wytłumaczyć, ale w życiu chodzi o to, by nie musieć się tłumaczyć. Jest Pan świetnym wykonawcą i megainteligentnym mężczyzną. Powinien Pan przewidzieć "skutki" i nie brać udziału w tej szopce - wskazują rozczarowani fani.

Myślicie, że wbrew wcześniejszym zapewnieniem o ostatnim komentarzu w sprawie Kuba jednak odniesie się do krytycznych uwag?

