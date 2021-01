Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot OSZUKALI klientów?! W piwie "BUH" z CBD... nie ma CBD

Monikk 39 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Mariusz Do you love me?😍😍😍😍 (Do you love me?) Now, do you love me?😍😍😍 (Do you love me?) Now, do you love me? 😍😍😍(Do you love me?) (Now, now, now) (work, work)😁😁😁😁😁 the_contours,do_you_love_me.Na Na TVP 1 leci Dirty Dancing❤️